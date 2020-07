Donna scompare durante tempesta, ricerche in corso nel Bresciano

Giovedì sera la 60enne era uscita per una passeggiata poco prima che si scatenasse una vera e propria tempesta di pioggia e grandine e non ha più fatto ritorno in paese. Stamattina sono scattate le ricerche nell'area boschiva verso cui si era diretta

Sono scattate questa mattina le ricerche nella zona boschiva vicina a Piancamuno, nel Bresciano, dove giovedì sera è scomparsa nel nulla una 60enne. La donna era uscita per una passeggiata poco prima che si scatenasse una vera e propria tempesta di pioggia e grandine e non ha più fatto ritorno in paese. La mattina successiva i familiari hanno lanciato l'allarme e sporto formale denuncia ai carabinieri di Artogne. Oggi il via alle ricerche, alle quali prende parte anche la protezione civile, che sta setacciando le zone dove la donna era solita recarsi per passeggiare. La notizia della scomparsa è stata resa nota solo oggi.