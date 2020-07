Coronavirus, Mantova supera Milano per numero di nuovi contagi

La provincia di Mantova, dove negli ultimi giorni sono stati individuati alcuni focolai, supera quella di Milano per numero di nuovi contagi. Sono infatti 17 (ieri 13) i casi registrati in territorio mantovano, contro i 16 del capoluogo lombardo - di cui 7 in città -, che conferma così il trend in discesa degli ultimi giorni. Tuttavia, la provincia dove si registra il maggior numero di nuovi contagi è quella di Bergamo, con 33 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 31. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I DATI IN LOMBARDIA)

I nuovi contagi nel resto della Lombardia

Dati più bassi, invece, nelle altre province della Lombardia. A Brescia si contano sei nuovi casi, cinque a Como, Cremona e Monza e Brianza, uno a Lecco, due a Lodi. Tre casi a Varese e Pavia, dove ieri non ne era stato registrato alcuno. A Sondrio, infine, zero nuovi positivi. In totale, in regione nell’ultimo giorno sono stati accertati 98 casi, che portano il totale dei contagi da inizio emergenza a 94.396.

I focolai nel Mantovano

Sono cinque, tra macelli e salumifici, le attività produttive del Mantovano nelle quali sono stati individuati nuovi focolai di coronavirus, per un totale di 68 lavoratori positivi, perlopiù asintomatici o paucisintomatici e tutti residenti in provincia di Mantova. L'ultima segnalazione dell'Ats Valpadana giunge da un salumificio di Viadana, dove ieri le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta, riscontrando cinque positività.

Un migliaio i tamponi eseguiti in totale in questi giorni sul personale e sui loro contratti stretti e molte le persone poste in isolamento. I tecnici della Ats (Agenzia tutela salute) hanno controllato il rispetto dei protocolli di sicurezza e non risulterebbero violazioni. Per il momento il prefetto di Mantova, Carolina Bellantoni, ha chiesto alle forze dell'ordine di intensificare l'attività di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle misure di isolamento, invitando i sindaci ad attivare i presidi necessari per assistere le persone in quarantena.

Gallera: “In Lombardia bloccati sei focolai”

Sui nuovi focolai è intervenuto attraverso una nota l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. ”I 'protocolli Anticovid', messi in atto dall'Ats Valpadana in collaborazione con medici di base, medici del lavoro e aziende, hanno permesso - spiega Gallera - di soffocare 6 focolai prima ancora che si propagassero: 1500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio lombardo, 54 in Provincia di Mantova e 4 in Provincia di Cremona". L'assessore nel comunicato parla dell'attività "della locale Agenzia per la Tutela della Salute che, a seguito di alcune segnalazioni, nelle ultime due settimane ha svolto una intensa attività di controllo, tracciamento, sorveglianza e prevenzione, in particolare nell'ambito di 6 realtà produttive nel territorio di competenza”.