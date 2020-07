Milano, spaccio in casa in via Gola: arrestati due coinquilini

Due coinquilini, un 30enne e un 22enne, sono stati arrestati dalla polizia a Milano dopo essere stati sorpresi a spacciare nel proprio appartamento, in via Gola. E’ successo nel pomeriggio di ieri quando gli agenti del commissariato Porta Ticinese, intorno alle 17, hanno notato un potenziale cliente uscire dallo stabile dove sospettavano potesse esserci la casa di un pusher. Nell’appartamento, a seguito di una perquisizione, sono stati trovati 192 grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina, 15,2 grammi di Mdma, 2,9 grammi di hashish, 80 euro e 2 bilancini di precisione. Il cliente, un 42enne, è stato sanzionato e segnalato come consumatore.