Incidente in provincia di Monza: bimbo di 11 anni investito da un'auto

Un bambino di undici anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto, questo pomeriggio a Mezzago (Monza). A quanto emerso dalle prime ricostruzioni dei soccorritori, il conducente di un'utilitaria lo avrebbe travolto mentre stava attraversando la strada. L'uomo, che avrebbe affermato di non averlo visto, ha immediatamente telefonato al 112. Trasportato all'ospedale di Bergamo non sarebbe al momento in pericolo di vita. Indagini a cura della Polizia Locale.