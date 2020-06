Incidente a Milano, donna investita e uccisa in viale Fulvio Testi

Una donna di 68 anni è stata investita e uccisa quest’oggi da un’auto in viale Fulvio Testi a Milano, nei pressi dell'incrocio con via Salvatore Pianell, in direzione di Sesto San Giovanni. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno: stando ai primi accertamenti della polizia locale, la vittima, di origine filippina e residente nel capoluogo lombardo, non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali, che però erano poco distanti. Sembra inoltre che la velocità della vettura non fosse elevata. Nonostante ciò, la donna è stata sbalzata sul parabrezza e poi sul tetto della vettura. Sotto choc la 61enne italiana alla guida, che si è subito fermata per prestare soccorso.