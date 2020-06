Milano, protesta Non una di meno: "Virus ha aumentato violenza". VIDEO

"Siamo di fronte all'Inps per rivendicare reddito di autodeterminazione per uscire dalla violenza economica e domestica", scrive il movimento sui social network

Il movimento Non una di meno ieri è sceso in piazza anche a Milano nella giornata di mobilitazione nazionale che ha visto manifestazioni in tutta Italia. Le attiviste hanno manifestato perché "la quarantena è finita - si legge su un post di Facebook -, è il momento di portare le case in piazza, perché i panni sporchi NON si lavano in famiglia!!!"

La protesta

"Nella giornata di mobilitazione nazionale di Non una di meno a Milano siamo di fronte all'Inps per rivendicare reddito di autodeterminazione per uscire dalla violenza economica e domestica - scrive il movimento sui social network -.Presentiamo il kit di prevenzione della violenza perché ci vogliamo libere e vive! #iorestoacasa per alcune di noi è stata una condanna. Il virus non solo non ha fermato la violenza ma l'ha amplificata: le richieste pervenute ai CAV nel corso della pandemia sono cresciute dell'80%".