Sequestrati beni per 500mila euro a un imprenditore nel Milanese

La guardia di finanza ha eseguito una misura di prevenzione nei confronti di un soggetto di Senago. Il titolare di una ditta specializzata nella raccolta di rifiuti pericolosi è stato accusato in passato di associazione per delinquere, furto, ricettazione, rapina, minacce e maltrattamenti in famiglia

La guardia di finanza milanese ha eseguito una misura di prevenzione nei confronti di un imprenditore di Senago (in provincia di Milano), sequestrandogli quattro immobili e conti correnti per un valore di oltre 500mila euro. L’uomo è stato accusato in passato di associazione per delinquere, furto, ricettazione, rapina, minacce e maltrattamenti in famiglia. Lo ha comunicato il comando provinciale di Milano.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dai finanzieri di Paderno Dugnano, nel Milanese, e hanno accertato che l'uomo avesse di recente una vita particolarmente agiata, pur dichiarando redditi estremamente bassi, per tutta la famiglia. In particolare, aveva auto sportive di lusso, caravan e villini. I finanzieri – come spiega una nota - hanno quindi chiesto all'autorità giudiziaria "l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, finalizzato alla confisca, dell'intero patrimonio finanziario e immobiliare, in quanto acquisito mediante l'utilizzo di proventi illeciti”.