Mortara, attentato incendiario a una foresteria in centro

Attentato incendiario questa notte in pieno centro a Mortara, in provincia di Pavia. Da quanto appreso, sconosciuti hanno collocato un ordigno rudimentale, costituito da una tanica di benzina con un innesco, accanto all'ingresso di "Casa Angela", una foresteria con degustazione specializzata in prodotti tipici locali, in via Roma, a pochi passi da piazza Silvabella.

Il boato, poco prima delle 3 del mattino, ha svegliato mezza città. Non ci sono stati feriti perché il locale era deserto. L'attività, a conduzione famigliare, aperta da pochi anni, dispone di cinque camere e di una piccola sala ristorante e non è mai stata coinvolta in vicende poco chiare. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, che hanno sentito i titolari e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.