Milano, spacciano in una baracca costruita in un boschetto: 2 arresti

Una coppia è stata arrestata a Milano per spaccio di droga. Gli agenti di polizia del commissariato Porta Genova sono intervenuti ieri mattina in una baracca costruita in un boschetto. La costruzione di fortuna si trovava nell'area verde accanto via Domokos, dove era stata segnalata la presenza di pusher attivi di notte. Attorno alla baracca, formata da cinque stanze, c'erano un pollaio, una cuccia e depositi di materiale ferroso. In casa sono state trovate quattro persone ma i due arrestati, una donna di 45 anni e un uomo di 50 anni, entrambi di origine filippina, hanno dichiarato che vivevano solo in due mentre gli altri erano amici di passaggio.

La droga sequestrata

Nell'abitazione sono state trovate sei bustine con 1,6 grammi di shaboo (con i quali si ottengono 16 dosi), 15 pasticche di anfetamine, un pezzo di hashish da 1,5 grammi, centinaia di bustine e cannucce per il confezionamento, un bilancino di precisione, appunti con cifre e debiti vari, una pistola scacciacani, due pistole giocattolo a gas, una spada di 95 cm, una roncola, un machete da 57 centimetri e sei pugnali. Nel cortile sono stati trovati anche un cucciolo di cane, due anatre e una gallina che, con il consenso della donna arrestata, sono stati affidati a un italiano che gestisce un orto in zona.