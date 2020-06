La giovane stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un camion, forse dopo aver urtato un’auto. Inutili i soccorsi. La società: "Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini”

Grave lutto nel mondo del calcio femminile. Arianna Varone, 21 anni, giocatrice della Riozzese, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte alle porte di Pavia. La giovane, residente a Gropello Cairoli, stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata contro un camion, forse dopo aver urtato un’auto. Il sinistro è avvenuto lungo l'ex Statale 596 dei Cairoli, in località Santa Croce tra i comuni di San Martino Siccomario e Cava Manara.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 ma ogni tentativo di rianimare la giovane sono risultati vani. L’autista del mezzo pesante e i genitori della ragazza, accorsi sul luogo dell’incidente, sono stati a loro volta soccorsi in seguito allo choc riportato per quanto accaduto. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine, la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Il comunicato dell’ASD Riozzese

“La Società ASD Riozzese, sgomenta e affranta, comunica che nella notte per un tragico incidente stradale è venuta a mancare la nostra Arianna Varone. Ci stringiamo al dolore della famiglia alla quale siamo e saremo sempre vicini”. Così, in un comunicato, la Riozzese, la squadra in cui militava Arianna Varone dal 2017, dopo aver iniziato la sua carriera nell'Asd Inter femminile, per poi passare al Milan Ladies.

Il dolore della Divisione Figc

Anche la Divisione Calcio Femminile e il presidente Ludovica Mantovani hanno voluto unirsi al cordoglio dei familiari. "Tutto il movimento si stringe attorno alla famiglia, alle compagne di squadra e alla società Riozzese. Piangiamo la prematura scomparsa di una giovanissima. Lascerà un vuoto incolmabile nella vita delle persone che le volevano bene e che hanno avuto la fortuna di starle accanto. Ciao Arianna", le parole di Mantovani.