Sondrio, precipita vicino a cascata per farsi un selfie: salva

La donna, una 33enne residente in provincia di Monza e Brianza, è caduta per una decina di metri nei pressi di una cascata dell’Acquafraggia. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione di Chiavenna e i vigili del fuoco. La turista è stata accompagnata in ospedale

Nel pomeriggio di ieri, una donna di 33 anni, residente in provincia di Monza e Brianza, è caduta per una decina di metri da un belvedere, nei pressi di una cascata dell'Acquafraggia, in territorio comunale di Piuro (Sondrio). La giovane turista era salita lungo il sentiero per avvicinarsi alle cascate, con l'intento di utilizzarle come sfondo per farsi un selfie, simile a quello scattato qualche tempo fa dalla celebre showgirl Belen Rodriguez.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti i tecnici della Stazione di Chiavenna, già impegnati poco distante in un’esercitazione, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Mese. L’intervento è durato circa un’ora e mezza: la donna è stata tratta in salvo con l’ausilio dell’elisoccorso giunto da Como ed è stata accompagnata in ospedale.