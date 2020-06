Milano, rissa in piazzale Loreto: due feriti

La scorsa notte alcuni giovani hanno aggredito con calci e pugni un 31enne e poi sono scappati. Un 51enne, intervenuto per aiutare la vittima, è stato colpito con un pugno. Entrambi sono stati portati in ospedale per lesioni lieve. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Una rissa si è verificata la scorsa notte in piazzale Loreto, a Milano. Alcuni giovani hanno aggredito con calci e pugni un egiziano di 31 anni e poi sono scappati. Un italiano di 51 anni, intervenuto per sedare la lite, è stato colpito con un pugno. Sia l'egiziano sia l'italiano sono stati portati in ospedale per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Accoltellamento in piazza Insubria

Ieri sera, invece, in piazza Insubria un marocchino di 37 anni, irregolare e con precedenti, dopo una lite in strada è stato colpito con una coltellata all'avambraccio da un connazionale. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il ferito è stato portato in ospedale, ma non è in gravi condizioni.