Monza, tenta di salvare figlia nel fiume Adda: disperso 48enne

È accaduto ieri pomeriggio a Cornate d’Adda. L’uomo si è tuffato per recuperare la piccola di dieci anni. La bimba è stata poi riportata a riva da un altro individuo che si è buttato dopo averla vista in difficoltà in acqua. Sul posto vigili del fuoco, soccorritori e carabinieri

Un 48enne italiano risulta disperso da ieri pomeriggio nel fiume Adda, dove si è tuffato per trarre in salvo la figlia di dieci anni, in difficoltà dopo essersi immersa nell'acqua. È accaduto a Cornate D'Adda, nella provincia di Monza e della Brianza. La bambina, secondo quanto si apprende, è stata tratta in salvo da un uomo di nazionalità romena, tuffatosi dopo aver visto la piccola in difficoltà. Sul posto sono giunti i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri.