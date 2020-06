Misinto, sparatoria durante una lite in condomino: morto un 58enne

Una lite per questioni condominiali è finita in tragedia questo pomeriggio a Misinto (Monza e Brianza). Un uomo di 58 anni, Bruno Piuri, è stato ucciso da un vicino di casa di 82 anni con cinque colpi di pistola. La vittima era stata elitrasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Saronno (Varese) ma ogni tentativo da parte dei medici di salvarlo si è rivelato inutile.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito, nel corso della lite l’anziano, intorno alle 17:30, ha preso la pistola - detenuta regolarmente - e ha esploso cinque colpi contro il 58enne. I dissidi tra i due pare andassero avanti da parecchio tempo. Oggi il tragico epilogo, a seguito del quale l’aggressore, incensurato, è stato condotto in caserma dai carabinieri ed è ora accusato di omicidio volontario. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria di Monza.