Milano, in fiamme tetto colpito da un fulmine: nessun ferito

Un incendio è scoppiato a Milano in una mansarda di un palazzo in via Scanini durante il temporale che si è abbattuto nella notte sul capoluogo lombardo. Il rogo, secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, è stato causato da un fulmine che ha colpito il tetto. Non si sono registrati feriti perché tutti gli occupanti dell'abitazione, quattro persone, sono riusciti a uscire in tempo all'aperto. Il personale del 118 e la protezione civile sono intervenuti intorno alle 4 e hanno fatto evacuare una decina di persone a scopo precauzionale.