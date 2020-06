Cesano Boscone, droga e 100mila euro nascosti nel muro: otto arresti

Arrestate a Cesano Boscone, in provincia di Milano, otto persone, ritenute a vario titolo connesse a un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Secondo quanto ricostruito, la banda agiva in particolare nel quartiere Tessera.

Sequestrati 100mila euro

La Squadra mobile ha eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Milano, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. "Nel corso delle indagini - si legge in una nota - sono stati posti sotto sequestro un immobile, due autoveicoli e circa 100 mila euro in contanti nascosti in un vano mobile ricavato in una parete".