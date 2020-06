Milano, 45enne arrestato per tentata rapina al bar

È accaduto ieri sera in via Boscovich. Il titolare ha trattenuto il malvivente fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno ammanettato

Ha lanciato uno sgabello addosso a un malvivente 45enne (con precedenti di polizia) che stava cercando di mettere a segno un colpo nel suo locale, facendolo cadere a terra colpendolo con uno sgabello e poi bloccandolo fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno arrestato l’uomo per tentata rapina. È successo ieri sera, intorno alle 20, in un bar di via Boscovich, a Milano.

La vicenda

Lo sconosciuto è entrato nel bar e, simulando di avere nella tasca della giacca una pistola, e ha cominciato a minacciare il gestore chiedendogli di consegnargli l'incasso della giornata. Il titolare però, approfittando di un momento di distrazione del delinquente, ha agguantato uno sgabello che aveva a portata di mano e lo ha colpito, bloccandolo fino all’arrivo dei militari.