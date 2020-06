Maltempo Lombardia, frana Ruinon in Valfurva torna a essere pericolosa

Livello di attenzione massima per i tecnici del Centro Monitoraggio Geologico regionale di Arpa. Da ieri sera i movimenti nel corpo “centrale” del dissesto superano i 30 centimetri al giorno, fino a picchi di 90 in alcuni punti dell’area di scivolamento

Livello di attenzione massima per i tecnici del Centro Monitoraggio Geologico di Arpa Lombardia, che dalla Sala Operativa di Sondrio sorvegliano in tempo reale la frana del Ruinon, nel comune di Valfurva (in provincia di Sondrio). Da ieri sera, infatti, è stata raggiunta la soglia di elevata criticità con movimenti che, nelle aree del corpo "centrale" del dissesto, superano i 30 centimetri al giorno, fino ad arrivare a picchi di 90 centimetri in alcuni punti dell'area in scivolamento (LE PREVISIONI METEO IN LOMBARDIA).

Criticità registrate già da maggio

Già dalla seconda metà di maggio, a causa delle forti piogge, l'area della frana aveva evidenziato una riattivazione dei movimenti fino a portare, il 10 giugno, alla segnalazione da parte dei tecnici di Arpa del superamento di soglia per moderata criticità.