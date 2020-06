Milano, minaccia con coltello ex moglie per vedere figlio: arrestato

In manette un 44enne. I carabinieri sono intervenuti all'una in via Ravenna. Il custode del palazzo si è intromesso per aiutare la donna ed è stato lievemente ferito al volto con un coccio di bottiglia

A Milano i carabinieri hanno arrestato un uomo - un cittadino marocchino di 44 anni - per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia aggravata nei confronti della ex moglie.

La vicenda

I militari sono intervenuti all'una in via Ravenna, dove il 44enne si è presentato a casa della ex compagna (una connazionale di 30 anni) e ha tentato di accoltellarla per convincerla a mostrargli il loro bambino di un anno. Il custode del palazzo, un egiziano di 39 anni, si è intromesso per aiutare la donna ed è stato lievemente ferito al volto con un coccio di bottiglia. Poco dopo i militari sono riusciti a bloccare il 44enne che già in passato era stato denunciato per episodi violenti.