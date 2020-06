Coronavirus Milano, guarita a 91 anni nell'ospedale militare

"Sto bene, non vi dimenticherò mai, vi voglio bene". Con queste parole un'anziana di 91 anni guarita dal Coronavirus ha lasciato il Centro Ospedaliero Militare di Milano, dove è stata ricoverata per 35 giorni. "Queste sono le vittorie più belle di chi lavora per il bene del nostro paese!", è scritto nella pagina Facebook dell'Esercito, dove è stato pubblicato anche un video che mostra l'anziana mentre lascia l'ospedale salutata dagli applausi e applaude lei stessa, prima di salire sulla macchina di suo figlio. "Nonna Carmela, 91 anni - si legge nel post - dopo aver trascorso 35 giorni di degenza presso il Centro Ospedaliero Militare di Milano, è guarita dal Covid-19 e può finalmente tornare a casa! Perché la speranza vede l'invisibile, tocca l'intangibile e raggiunge l'impossibile". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)