Mantova, incidente stradale: finisce con auto in un canale e muore

Tragedia in provincia di Mantova. Un uomo di 36 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale accaduto nei pressi di Sermide Felonica. Antonio Ciletti, che viaggiava solo in auto, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua vettura in un tratto rettilineo, ha abbattuto il muretto di un ponticello ed è finito in un canale. Quando è stato raggiunto dai vigili del fuoco nell'abitacolo, già invaso dall'acqua, non c'era più nulla da fare.