Pavia, minaccia di morte i genitori con un coltello: denunciato

L'aggressione è avvenuta in un'abitazione di Cilavegna, in Lomellina, a seguito di un litigio fra il 39enne e la coppia, che abita al piano inferiore

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver minacciato di morte i propri genitori, puntandogli addosso un coltello. E' successo in un'abitazione di Cilavegna (Pavia), in Lomellina. L'aggressione è avvenuta a seguito di un litigio fra il 39enne e la coppia, che abita al piano inferiore, scoppiato per motivi ancora da accertare. L'uomo, in stato di alterazione a causa dell'alcol, ha afferrato un coltello con una lama di 15 centimetri, puntandolo contro i genitori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'uomo è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato.