Monza, costringevano donne a prostituirsi: sette arresti

Costringevano ragazze a prostituirsi in un circolo privato: per questo sette persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri di Saronno (Varese), coordinati dalla Procura di Monza. Gli arresti sono scattati a Varese, Milano, Monza Brianza, Como, Lecco ed Alessandria. Secondo l’accusa, i sette finiti in manette, italiani e albanesi, costringevano le giovani ad avere prestazioni sessuali in un circolo di Varedo, in provincia di Monza. Una delle vittime, anche loro italiane e albanesi, ha denunciato però ai militari le violenze subite e così sono scattate le indagini.