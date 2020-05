Milano Digital Week 2020, il programma di mercoledì 27 maggio

L'evento quest'anno si presenta completamente in edizione online. Tante le iniziative in calendario per domani come live talk, conferenze e workshop

Non si ferma la Milano Digital Week 2020, che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, torna in edizione interamente online. Tanti gli eventi in programma domani, mercoledì 27 maggio, con live talk, conferenze e workshop.

IAB Ad Tech Conference

Advertising Technology (Ad Tech) è un termine generico che descrive i sistemi di analisi e gli strumenti per la gestione delle campagne pubblicitarie online programmatiche. Sotto questo cappello rientra l’intero processo di erogazione dell’annuncio pubblicitario online, dalla scelta dell'oggetto, al suo posizionamento, fino alla scelta del destinatario, così come dei dati a supporto della campagna. Non si può peraltro fare a meno di rispettare le regole e i Regolamenti – GDPR in primis. In questa conferenza vogliamo esplorare il Programmatic nella sua anima più profonda, vogliamo capire qual è il suo rapporto con i concetti di Trasparenza e Qualità, e quali opportunità ci siano dietro gli strumenti che ne permettono il controllo. Vogliamo anche scoprire le nuovissime soluzioni di identificazione dell’utente (Universal ID) e di gestione del suo consenso, nel rispetto delle normative sulla Privacy. L'evento si terrà dalle ore 11 alle 13.

Circular Economy Reloaded. Il ruolo della trasformazione digitale per il rilancio del Paese in chiave circolare

La Circular Economy è il paradigma di creazione del valore che mira a slegare lo sviluppo di imprese e territori dal consumo delle risorse naturali esauribili, capace di sostenere l’economia di un Pianeta che arriverà ad ospitare 10 miliardi di individui al 2050. La digitalizzazione rappresenta un fattore abilitante per la transizione verso il modello circolare. Alla luce della ripartenza delle attività post Covid-19, come può l'economia circolare dare forma a un mondo più resiliente, equo e sicuro per i sistemi economici ed ambientali? Piattaforme digitali, Intelligenza Artificiale, Internet of Things e Blockchain stanno già contribuendo, ottimizzando progettazione, produzione, consumo, riutilizzo, riparazione, rigenerazione, recupero e gestione del fine vita dei prodotti. Come la Digital Revolution può accelerare l’adozione di un paradigma a prova di futuro? Quali sono le opportunità per le aziende? L'evento si terrà dalle ore 11.30 alle 13

Servizio civile e reddito di base

Felice Scalvini, tra i protagonisti della legiferazione su Cooperazione sociale e Terzo settore in Italia, ci espone le sue proposte per un servizio civile “in rete” (e non soltanto per i giovani) legato ai destinatari del reddito di cittadinanza. L'evento si terrà dalle ore 12 alle 13.

Il lavoro trasformato / Fabbrica del Lavoro

Jacopo Perfetti - docente di Imprenditoria all'Università Bocconi - discute con Hublab di come cambierà il lavoro del futuro e come possiamo trasformare le nostre competenze. L'evento si terrà dalle ore 14.30 alle 15.

Contact tracing e big data nell'era pandemica

Philip Di Salvo (Università della Svizzera Italiana), Stefania Milan (Amsterdam University) e Daniele Gambetta (Matematico, giornalista e scrittore) Philip Di Salvo, Stefania Milan e Daniele Gambetta discutono del complesso rapporto triadico tra salute, nuove tecnologie e privacy: tra big data, contact tracing e pandemia. L'evento si terrà dalle ore 15 alle 16.

GreatPlaceToWork

I vincitori del concorso GreatPlaceToWork - Melissa Peretti di America Express, Agostino Santoni di Cisco, Luca Ferrari di Bending Spoons, Marco Inglardi Cadence - si confrontano sul tema del lavoro del futuro e dei luoghi trasformati in cui esso si paleserà. L'evento si terrà dalle ore 16:45 alle 17.15

Educazione digitale: come comportarsi sui social media

Davide Dal Maso, imprenditore digitale e social media coach, ci mostra quali atteggiamenti tenere nel mare magno dei social media e come sfruttare al meglio le plurime potenzialità di questi canali. L'evento si terrà dalle ore 17 alle 17:30.

Nuove professioni per nuovi contesti editoriali

Come cambiano i modelli organizzativi delle imprese editoriali e della comunicazione? Quali le professioni e le competenze più richieste? Quale il ruolo della formazione per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e l’aggiornamento dei professionisti? Un dialogo a più voci per comprendere il cambiamento e trasformarlo in opportunità. Con: Laura Donnini, amministratore delegato di Harper Collins Italia, Paola Dubini, direttore del corso di laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione Bocconi, autrice di Con la cultura non si mangia? Falso! (Laterza), Nicola Salerno, senior HR consultant, per 19 anni responsabile risorse umane del gruppo Mondadori Libri, Cristian Son, group publisher TIMGlobal Media, Paola Di Giampaolo, analista editoriale, coordinatrice dei Master in Editoria dell’Università Cattolica. Evento del ciclo “Editoria in progress”, in versione digitale su IDEa Incontri Digitali per l’Editoria italiana e sul canale FB dei Master Editoria Unicatt. L'evento si terrà dalle ore 18.

Comunità ibride di luogo. Politiche del quotidiano nella fase post-pandemica

Come sarà il mondo dopo la crisi di Covid-19? Si dice che sarà sicuramente diverso. Ma, data l'entità della crisi e la discontinuità che genera, oggi è difficile immaginare dove questa fase post-pandemica ci porterà. È invece possibile e necessario affrontare la conversazione sociale su questo tema adottando un approccio progettuale. Il che significa considerare quali siano motori del cambiamento (cioè le forze che stanno già trasformando la realtà), quali gli attrattori (cioè le visioni di futuri in competizione tra loro) e quali le strategie (dove si vorrebbe andare, e come si potrebbe farlo). In questa prospettiva, ciò che il design può fare è collaborare alla creazione di ambienti favorevoli all’esistenza e alla continuità nel tempo di queste comunità. E, così facendo, favorire anche la nascita di una nuova e diffusa idea di cura: cura delle persone, delle comunità e dei luoghi. Ma anche, e sempre del più, cura del più ampio sistema vivente di cui tutti siamo parte. L'evento si terrà dalle ore 19 alle 20.

FinTech, TechFin e leadership responsabile: il nuovo volto della finanza

La trasformazione della società e l’implementazione della tecnologia ha spinto una grande compagine di aziende a evolvere il proprio modello e la propria offerta. Ciò al fine di comprendere e meglio rispondere alle nuove esigenze di mercato. L’attuale momento storico ha persino anticipato il banco di prova. In questo contesto, i relatori coinvolti ripercorreranno la trasformazione del settore finanziario nello scorso decennio, tentando di anticipare la trasformazione nel prossimo, alla luce in particolare di: una nuova generazione di leader — responsible innovators — preoccupati tanto della performance economica delle proprie aziende quanto dell’impatto che esse avranno sulla società e sull’ambiente; una nuova clientela, con nuove abitudini e aspettative: secondo uno studio del 2016, il 71% dei millennials preferisce andare dal dentista che in banca; un nuovo modo di lavorare: secondo IDC, entro il 2024 il 50% dei compiti strutturati e ripetitivi sarà automatizzato. Intervengono: Claudia Segre, Presidente (Global Thinking Foundation) Paolo Sironi (IBM), Uljan Sharka (iGenius) Paola Papanicolau (Intesa Sanpaolo) Emanuela Campari Bernacchi (Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Dipartimento di Finanza Strutturata) Giovanni Sandri (BlackRock) Roberto Catanzaro (Nexi) – modera Licia Garotti (Studio Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners). L'evento si terrà dalle ore 17 alle 18.30.