Morto il bimbo di 3 anni caduto dal quarto piano nel Lodigiano

È accaduto a Casalpusterlengo. Il piccolo è stato soccorso in cortile ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Codogno

Un bambino di tre anni è morto dopo essere caduto questa mattina dal quarto piano di uno stabile a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'automedica e i carabinieri che hanno soccorso il piccolo in cortile. Come rende noto l'Areu, il bimbo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Codogno.

I soccorsi

Il piccolo è apparso subito in gravissime condizioni ai soccorritori arrivati sul posto in pochi minuti che hanno allertato immediatamente l'eliambulanza da Milano che è stata però fatta rientrare alla base data la gravità della situazione. Ancora da ricostruire la dinamica della caduta avvenuta.