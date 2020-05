Milano, Sala: “Società Expo 2015 presenta un utile di 40 milioni”

"La società Expo 2015 in liquidazione presenta dei conti che riassumono dieci anni di percorso con un avanzo, quindi un utile, di 40 milioni”. Lo ha annunciato quest’oggi, nel consueto video pubblicato sui social, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per il quale si conclude così il "tormentone sul presunto buco della società, con i titoli dei giornali che parlavano di 200 milioni di buco" o di "400 milioni”, emerso quando si è candidato a sindaco, pochi mesi dopo il termine dell’esposizione universale. “Per me questa storia finisce qui”, ha detto il primo cittadino, che ieri ha ricevuto la nota realtiva ai conti finali della società.

“Competenza, onestà e dedizione”

Sala ha poi aggiunto: ”Vi dico queste cose al di là del fatto che per me è una grande soddisfazione, anche perché penso che in momenti difficili come questi bisogna poter dire e poter pensare che pur in un Paese difficile come il nostro, pur in momenti storici a volte anche cattivi come questo, si può fare. Si può fare se si ha competenza, onestà e dedizione, le caratteristiche di chi ha lavorato con me".

"Molti pensieri affollano la mia mente da ieri in particolare mi ricordo le mie parole il primo maggio 2015, quando dissi: 'Tutto ciò che voi vedete non è frutto di un miracolo ma dell'enorme dedizione e del lavoro di tante persone'", ha concluso il sindaco.