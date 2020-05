Milano, riapre al pubblico il Pirelli Hangar Bicocca

Ad attendere i visitatori, da questo sabato, ci saranno le mostre “….the Illuminating Gas” di Cerith Wyn Evans, estesa fino al 26 luglio, e “the eye, the eye and the ear” di Trisha Baga

Riaprono al pubblico questo sabato, 23 maggio, gli spazi del Pirelli HangarBicocca. Ad attendere i visitatori ci saranno le mostre “….the Illuminating Gas” di Cerith Wyn Evans, estesa fino al 26 luglio, e “the eye, the eye and the ear” di Trisha Baga, oltre all’installazione permanente I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer. L’esposizione dedicata a Baga è stata prorogata fino al 10 gennaio 2021, mentre la mostra di Neïl Beloufa slitta a febbraio 2021. Confermata invece l’apertura della mostra di Chen Zhen a ottobre.

La visita

Porte aperte durante il fine settimana, sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30, fino a data da destinarsi. Come sempre, l’ingresso è gratuito sia per le mostre temporanee sia all’opera permanente. Le visite guidate, l’attività di mediazione culturale e i laboratori per i bambini sono momentaneamente sospesi. Dati gli ampi spazi della struttura, è stato possibile garantire la fruibilità delle opere in sicurezza senza rendere necessaria la prenotazione online. Gli ingressi saranno contingentati nella quantità e nella frequenza e separati per entrata e uscita in modo da evitare assembramenti.

Prosegue l'offerta digitale

Prosegue poi il palinsesto digitale ampliato e diversificato nel corso degli ultimi mesi con nuovi format, contenuti di approfondimento, progetti e laboratori in live streaming per i più piccoli: dal progetto #Playlists, online sul nostro nuovo profilo Spotify, alla selezione di pillole video di Hangar Voices; dalla sitcom There’s No “I” in Trisha alle Google Street View; dal Video Channel alle proposte creative live e non per i più piccoli.