Incendio in una villetta nel Pavese, intossicati i due proprietari

Un incendio è divampato oggi pomeriggio in una villetta a schiera a Cilavegna (Pavia), in Lomellina. I due proprietari sono rimasti intossicati dal fumo provocato dalle fiamme e sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono però gravi. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco da Vigevano e Mortara, oltre all'autoscala giunta dal comando di Pavia. Stando ai primi accertamenti, a causare il rogo sarebbero state cause accidentali. Ingenti i danni allo stabile.