Uomo ferito con due colpi di pistola nel Milanese: tre arresti

Alle prime luci dell'alba di oggi tre cittadini italiani, A.C. di 31, B.C. di 32 e B.D. di 33 anni, sono stati arrestati con l'accusa di aver ferito alle gambe un uomo, di origine marocchina, con due colpi di pistola. L'aggressione è avvenuta il 15 settembre 2018 a Cinisello Balsamo (Milano). I tre devono rispondere, a vario titolo, dell'accusa di lesioni personali aggravate, porto ingiustificato di armi ed oggetti atti all’offesa e ricettazione. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Monza sono stati gli agenti della polizia di Stato.

La ricostruzione dell'aggressione

La notte del 15 settembre 2018, a Cinisello Balsamo in via Risorgimento angolo via Machiavelli, gli agenti sono intervenuti per soccorrere il 38enne ferito a una gamba da due colpi di arma da fuoco esplosi da due uomini a bordo di uno scooter, poi fuggiti. La successiva e complessa attività di indagine ha consentito ai poliziotti della Sezione Investigativa di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare, grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza cittadina, i momenti precedenti e successivi all'aggressione. Secondo gli investigatori, le due persone sullo scooter prima dell'agguato si trovavano all’interno dello stesso bar dove la vittima aveva trascorso la serata. Al termine di una lite con lui per motivi non noti, i due si sono allontanati a bordo di una lancia Y in direzione del quartiere S. Eusebio. Poco dopo la vittima è stata affiancata, mentre tornava a casa, dallo scooter ed uno dei due uomini lo ha ferito con due colpi di pistola alla gamba.

Le attività di indagine

Oltre all'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza si sono poi aggiunti i tradizionali metodi investigativi, supportati da attività tecniche, i quali hanno permesso di accertare che l’auto dei due malviventi era stata già utilizzata in altre occasioni per compiere alcune rapine nel comune di Cinisello Balsamo e nelle zone limitrofe; che lo scooter di A.C. era presente in via Risorgimento e che il proprietario era l’autore di un altro grave ferimento avvenuto alla fine di settembre ai danni di un 50enne italiano, noto pregiudicato della zona, colpito alle gambe con una mazza da baseball, verosimilmente come conseguenza di un regolamento di conti. Inoltre, un mese dopo, B.D. e B.C. Sono stati sorpresi a bordo di uno scooter rubato, utilizzato per commettere reati contro il patrimonio.

I tre fermati

I tre arrestati, tutti appartenenti ad alcune note famiglie del quartiere S.Eusebio, noti a Cinisello Balsamo per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Monza a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. L’attività è stata effettuata in collaborazione con la Squadra Mobile di Catanzaro dove si trovava B.D. al momento della cattura, mentre B.C. è stato prelevato da una comunità di recupero per tossicodipendenti nel Lodigiano dove si trovava, in regime degli arresti domiciliari, per altra causa.