In auto con della droga: tre arresti nel Milanese

Tre persone, due uomini di 24 e 29 anni e una donna di 30 anni, sono stati arrestati a Lainate lo scorso mercoledì 13 maggio con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Stazione di Garbagnate Milanese.

Il controllo e gli arresti

I carabinieri hanno notato uno di loro in un parcheggio in sosta sulla propria auto, i militari si sono però insospettiti per il suo nervosismo e lo hanno controllato trovando 3 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed uno smartphone. Dopo aver ispezionando lo smartphone i carabinieri hanno notato una conversazione tra il fermato ed il secondo uomo, nella quale veniva concordato un incontro proprio in quel parcheggio. Poco dopo è infatti giunta una seconda autovettura con a bordo l’uomo e la donna, che sono stati fermati, perquisiti e trovati in possesso di 115 grammi di marijuana contenuti in un involucro occultato nel bagagliaio. Nella successiva perquisizione dell'abitazione della coppia sono stati rinvenuti trovati 440 grammi di marijuana già suddivisi in 5 sacchetti di plastica, 9 grammi di olio di marijuana pressato, 4 confezioni di semi di marijuana, 1 serra in plastica, munita di aspiratore, lampada a led, ventilatore e termometro, contenente 12 piante di marijuana di varia altezza, 4 bottiglie di plastica contenenti foglie di marijuana immerse in alcool, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma contante di euro 800. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Il 29enne è stato portato presso la casa circondariale di Milano San Vittore mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.