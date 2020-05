Livigno, orso ripreso nella notte dalle telecamere di sorveglianza

Un orso di grosse dimensioni - forse un esemplare maschio - è stato ripreso nella notte dalle telecamere di sorveglianza in località Forcola, nel territorio comunale di Livigno (in provincia di Sondrio). Il sindaco Damiano Bormolini, a Unica Sondrio, ha spiegato: "Le immagini lo hanno immortalato mentre frugava nei cassonetti dell'immondizia posizionati lungo la strada. È probabile che sia arrivato dalla vicina Val Poschiavo, in Svizzera". Il primo cittadino della località turistica della Valtellina ha raccontato che, dalle parti del paese, in passato ci sono stati avvistamenti di altri plantigradi, ma anche di lupi. Inoltre, "lo scorso anno un residente ha visto pure uno sciacallo dorato, animale simile a un lupo".