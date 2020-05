Brescia, arrestati due carabinieri per corruzione

Nell'inchiesta sono coinvolti anche un imprenditore, titolare di un locale, e un carabiniere in congedo, ora a capo di un'azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro

A Brescia due carabinieri sono stati arrestati e si trovano ora ai domiciliari su ordinanza di custodia cautelare. Sono accusati di corruzione e concussione. Secondo le indagini, i due avrebbero ricevuto regali e tangenti in denaro nell'ambito di controlli commerciali. Nell'inchiesta sono coinvolti anche un imprenditore, titolare di un locale a Brescia, e un carabiniere in congedo, ora a capo di un'azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro. Entrambi, come i due militari, sono agli arresti domiciliari.