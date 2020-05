Caporalato, quattro denunce in provincia di Mantova

A Magnacavallo, nel Mantovano, i carabinieri hanno controllato due aziende agricole identificando una ventina di braccianti agricoli, in gran parte extracomunitari di cui tre senza permesso di soggiorno e quindi totalmente sconosciuti sia all'Inps che all'Inail. Quattro persone sono state denunciate: tre per caporalato e una per occupazione di cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. I carabinieri hanno sospeso le due attività imprenditoriali elevando sanzioni amministrative per 49mila euro.