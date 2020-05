Coronavirus Alzano Lombardo, visita del presidente della Croce Rossa

"Una ricorrenza che, quest'anno, non avra' le caratteristiche della festa, ma sarà un tributo a tutti i volontari e le volontarie impegnati in prima linea nell'emergenza Covid", aveva spiegato la stessa Croce Rossa. Presente anche l'attore Raoul Bova come testimonia della Cri

Per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, ha fatto visita ad Alzano Lombardo, una delle province di Bergamo più martoriate dall'emergenza Coronavirus. Sarà anche a Codogno, in provincia di Lodi, e Cremona. "Una ricorrenza che, quest'anno, non avra' le caratteristiche della festa, ma sarà un tributo a tutti i volontari e le volontarie impegnati in prima linea nell'emergenza Covid", aveva spiegato la stessa Croce Rossa. Presente anche l'attore Raoul Bova come testimonia della Cri. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)