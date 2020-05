Seregno, fugge dai carabinieri e cade da un muro: è fuori pericolo

Il ragazzo di 21 anni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per numerose condanne per furto, è ora all'ospedale Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita

Ieri notte, a Seregno in provincia di Monza e Brianza, un ragazzo di 21 anni, di origine peruviana, si è fratturato le gambe cadendo da un muro alto 15 metri per tentare di sfuggire a un controllo dei carabinieri A quanto emerso una pattuglia di militari è intervenuta su richiesta dei residenti, i quali hanno segnalato due uomini nel pieno di una violenta lite in strada, tra cui il giovane ferito.