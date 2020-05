Musica, il Blue Note di Milano riparte con Paolo Fresu in streaming

Il progetto, denominato “The Heart of Jazz”, prende il via venerdì 8 maggio alle 19 e prevede una serie di concerti trasmessi in live streaming dalla sala del celebre jazz club di via Borsieri in 12 Paesi del mondo

Anche il Blue Note, celebre jazz club milanese di via Borsieri, è pronto a ripartire: ad inaugurare la Fase 2 e la rinascita del locale sarà una serie di concerti trasmessi in live streaming dalla sala. Il progetto, denominato “The Heart of Jazz”, prende il via venerdì 8 maggio alle 19 con ospite Paolo Fresu e il suo Devil Quartet, composto da Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Presentatore d’eccezione Nick The Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo e direttore artistico del locale. In occasione del concerto, che si terrà in concomitanza con la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sarà possibile fare una donazione alla Cri.

La diretta

Grazie alla partnership con Huawei Video e allo sponsor tecnico JVC, noto marchio nel mondo video Professionale della multinazionale giapponese Jvckenwood, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming full HD sulla piattaforma di Huawei Video in ben dodici Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania, UK, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Turchia e Russia. Una versione più breve sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Blue Note. Nei giorni successivi anche la versione integrale sarà visibile sui canali social del jazz club.

"Vogliamo dare un segnale di vitalità e fiducia verso il futuro"

“In questo particolare momento - ha detto l’ad del locale, Daniele Genovese - vogliamo continuare a programmare grande musica e grande jazz per gli appassionati e non solo, e siamo certi che questo format, per noi inesplorato, sarà in grado di far rivivere la magia del nostro club, grazie anche alla grande amicizia che ci lega a Paolo Fresu, che ha accolto la nostra proposta con passione e presterà ancora una volta il suo talento al palco del Blue Note Milano. Sicuramente riapriremo le porte al pubblico, ma fintanto che ciò non sarà possibile vogliamo dare un chiaro segnale di vitalità e trasmettere un sentimento di fiducia e ottimismo verso il futuro”.