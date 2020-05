Saronno, abusi sessuali su minori in cambio di droga: arrestato

Avrebbe costretto adolescenti tra i 14 e i 18 anni a compiere atti sessuali in cambio di droga: per questo un 49enne residente a Saronno, in provincia di Varese, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano. L’uomo è accusato di violenza sessuale su minori, detenzione di materiale pedopornografico, induzione alla prostituzione minorile e spaccio di droga.