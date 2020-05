Coronavirus, in Lombardia 77.002 casi. Calano ricoveri e decessi

Sono 77.002 i casi accertati di coronavirus in Lombardia, 533 in più nelle ultime 24 ore. Un dato che fa registrare un calo rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 737. È quanto riferisce la Regione nel bollettino odierno. Sono 47 (ieri 88) invece le persone decedute nell’ultimo giorno, a cui nel computo totale ne vanno aggiunte 282 relative all'aggiornamento complessivo a tutto aprile, che ogni fine mese forniscono i Comuni lombardi. Il totale dei decessi sale quindi a 14.189. In continua diminuzione anche i ricoverati in terapia intensiva (545, 18 in meno rispetto a ieri) e negli altri reparti (6.529, 99 in meno). Sono 13.058 i nuovi tamponi, per un totale di 403.702. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA).

I dati nelle province

Migliorano i dati in tutte le province della Lombardia, a partire da Milano, dove il totale dei contagiati è di 19.950 (+249), di cui 8.450 (+115) a Milano città, mentre ieri c'erano stati 364 nuovi casi, di cui 177 nel capoluogo. In calo i nuovi positivi anche a Bergamo (11.394, +34), Cremona (86.088, +20) e Lodi (3.017, +23). Stabili i dati a Brescia (12.999, +70), mentre nessun nuovo caso è stato registrato a Sondrio.