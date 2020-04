Coronavirus Milano, Sala: "Comune avrà minori entrate per 400 milioni"

A causa della crisi derivata dall’emergenza coronavirus, il Comune di Milano avrà entrate minori per circa 400 milioni di euro. È quanto ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel consueto video pubblicato sui social, durante il quale ha fatto il punto della situazione economica del Comune meneghino: ”Prima di questa crisi avevamo una situazione finanziaria solida, anzi mi avviavo a chiudere il mio mandato con una riduzione del debito del Comune superiore al 10%, in un Paese dove il debito normalmente aumenta”, ha spiegato Sala. “Questa pandemia - ha aggiunto - ha cambiato le carte in tavola: il Comune avrà minori entrate per circa 400 milioni”. I mancati introiti sono da ricollegare principalmente a "trasporti e mobilità, parcheggi, dividendi dalla nostre partecipate e tassa di soggiorno e da qui bisogna ripartire", ha affermato il sindaco del capoluogo lombardo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Il Fondo di mutuo soccorso

Sala ha quindi parlato del Fondo di mutuo soccorso promosso dal Comune di Milano per gestire l'emergenza economica, che ha raccolto oltre 13 milioni di euro da destinare alla micro impresa cittadina e che andrà anche a fornire buoni spesa ai cittadini esclusi nella prima tornata in quanto i finanziamenti del governo erano insufficienti. Il fondo verrà utilizzato dunque “per ridare ossigeno a quelle piccole attività economiche di varia natura, dalla pizzeria in periferia, al piccolo asilo convenzionato, al teatro che hanno bisogno di noi per ripartire. In tanti ci state scrivendo chiedendo aiuto dal punto di vista economico, dal proprietario di un bar o la famiglia in difficoltà, uno studente fuori sede”.

Le iniziative del Comune per la Fase 2

A tal proposito, i Comuni italiani, tra cui quello di Milano, stanno portando avanti una trattativa con il governo perché finanzi alcune iniziative. "In particolare si sta discutendo con il ministero dei Trasporti per cercare di prolungare la validità degli abbonamenti del trasporto pubblico - ha illustrato Sala - recuperando il tempo in cui l'abbonamento non è stato utilizzato. E sul commercio si sta discutendo per coprire la tassa di occupazione del suolo pubblico, quando il suolo pubblico non è stato occupato, o la tassa dei rifiuti quando l'esercizio commerciale non ha prodotto rifiuti, che è cosa buona e giusta ma ovviante stiamo discutendo. Io penso che degli aiuti arriveranno e credo che decisioni verranno prese a breve certamente noi stiamo spingendo e tanto", ha concluso il sindaco.