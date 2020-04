Coronavirus Bergamo, test sierologici ad Alzano e Nembro: 61% positivo

Dei 750 abitanti di Nembro e Alzano Lombardo sottoposti a test sierologici finora, il 61% risulta in possesso degli anticorpi contro il coronavirus ed è dunque entrato in contatto con la malattia. In tutto i test, i cui risultati sono stati anticipati dal Corriere della Sera di Bergamo, verranno eseguiti su 2500 abitanti dei due paesi del Bergamasco al centro di un focolaio. Finora ne sono stati eseguiti 1.500, tra giovedì scorso e martedì, ma la metà è ancora in fase di analisi presso i laboratori dell'ospedale Bolognini di Seriate (Bergamo). Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi. LIVE LIVE