Coronavirus Lombardia: quasi mille ricoveri in meno, a Milano +79 casi

In Lombardia sono 956 in meno rispetto a ieri i ricoveri nei reparti non di terapia intensiva, mentre calano di 26 unità le persone in rianimazione. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza sanitaria. Nella regione i decessi salgono a 13.449, 124 in più rispetto a ieri. Il totale dei positivi è di 73.479 con un aumento di 590 ma i tamponi effettuati sono stati solo 5.053 (12.642 quelli effettuati ieri).

I dati nelle province

Sono solo 79 i nuovi positivi registrati a Milano città (totale 7867) mentre comprendendo la provincia l'aumento è di 188 persone per un totale di 18.559. Aumenti contenuti anche a Bergamo, +37 e a Brescia, + 35. Numeri più alti a Pavia +85 Lecco +53 e Como +51. Il dato può risentire del numero di tamponi eseguito, 5.053, meno della metà di quelli effettuati ieri (10.857).