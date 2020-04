Sono diversi i cittadini di Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, che hanno deciso di sottoporsi al test sierologico (COS'E') che l’amministrazione comunale ha deciso di proporre alla popolazione. Giovani, donne, anziani, lavoratori, in fila attendono il loro turno, indossando guanti e mascherine e rispettando le distanze di sicurezza. “Questo test ci dice se siamo venuti in contatto col virus oppure se non siamo mai venuti a contatto o se siamo in una fase di contagiosità oppure se abbiamo già una resistenza a lungo termine”, spiega il sindaco. Il prelievo e i test avvengono in una palestra sanificata e trasformata in laboratorio. Oltre 300 i campioni di sangue che vengono etichettati in un giorno.

A destare preoccupazione nel Comune è il focolaio infettivo emerso nella RSA Sacra Famiglia, dove sono risultati positivi 40 operatori e oltre 70 ospiti e si sono registrati anche alcuni decessi.