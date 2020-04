"Apprendiamo oggi, da alcuni articoli apparsi sui principali quotidiani, che test sierologici saranno effettuati ai conducenti Atm in collaborazione con l'ospedale Sacco. Si tiene a precisare che in questi giorni non vi è stato nessun tipo di contatto e nessuna richiesta dalla Direzione Atm all'Asst Fatebenefratelli Sacco”. Il chiarimento giunge direttamente dal Direttore Generale del Sacco, il dottor Alessandro Visconti, e fa seguito a quanto dichiarato ieri dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con l’ospedale e con il professore Massimo Galli - responsabile del dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Sacco - per sottoporre i quattromila conducenti dei mezzi pubblici milanesi a test sierologico. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

La precisazione

Nella nota, il dottor Visconti precisa che "nessun progetto di ricerca con queste finalità è stato formalizzato alla Segreteria Centrale Comitato Etico Milano Area 1, passaggio obbligatorio prima di iniziare qualsiasi tipo di sperimentazione. Tanto meno - sottolinea - risulta presentata o depositata all'Ufficio Ricerca del Fatebenefratelli Sacco, per l'inizio dell'iter di autorizzazione aziendale, una progettualità con tali caratteristiche".

Per quanto riguarda l’accordo tra il Comune di Milano e il professor Galli, il direttore ipotizza che quest’ultimo, “nel Suo ruolo Universitario di Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche-Cattedra di Malattie Infettive” possa aver agito “autonomamente nell'ambito della ricerca universitaria”.

“Il Fatebenefratelli Sacco - conclude Alessandro Visconti - controlla puntualmente che qualsiasi tipo di sperimentazione sia rispettosa delle normative in vigore e ne autorizza la fattibilità alle strutture aziendali”.

La nota del Comune di Milano

A seguito della precisazione del dottor Visconti, il Comune ha voluto chiarire, attraverso una nota, che l’iniziativa “è frutto di una collaborazione tra il Comune di Milano e l’Università degli studi di Milano, essendo il professore Galli (oltre che primario di infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano) Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche - cattedra di malattie infettive dello stesso ateneo milanese. Il professor Massimo Galli e il sindaco di Milano Giuseppe Sala confermano che nei prossimi giorni sarà avviato il progetto sperimentale di screening sierologico per i conducenti Atm".