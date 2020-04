Coronavirus Milano, Sala: “Maggioranza dei cittadini esce per lavoro”

I dati della Polizia locale di Milano e della Prefettura, "relativi alle altre forze di Polizia, dimostrano che la grandissima maggioranza dei cittadini che sono in giro per la città sono in giro per lavoro. Io vorrei che questo fosse chiaro", ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social per fare il punto sull'emergenza coronavirus e che oggi ha dedicato ai controlli realizzati dalla Polizia locale in occasione di Pasqua e di Pasquetta. (DIRETTA)

I controlli a Milano

Secondo i controlli della Polizia locale i cittadini che sono fuori casa senza un valido motivo sono il 5%. Il sindaco ha parlato dalla Centrale operativa dei vigili di Milano dove "si controlla normalmente soprattutto il traffico ma di traffico ce n'è ben poco, per cui ad oggi si controlla il rispetto delle ordinanze e si gestisce il pronto intervento", ha spiegato. Il comandante della Polizia locale, Marco Ciacci, ha precisato che "della gente in giro effettivamente c'è ma i controlli dimostrano che le persone che fermiamo sono quasi tutte in regola, la percentuale di gente che non è in regola è veramente bassa, quasi il 5%. Sono persone autorizzate per lavoro ed altre esigenze, principalmente lavoro, che si muovono per dare servizi alla città".

Sala: “Piccoli assembramenti sono un danno per tutti”

"Deve essere chiaro che i piccoli assembramenti nell'angolo di una piazza, in un cortile condominiale, non sono consentiti ma soprattutto sono un danno per tutti noi", ha poi ricordato Sala. "Quindi da questo punto di vista è ovvio che chi è in casa e rispetta le regole guarda con diffidenza e a volte anche con un po' di rabbia questi comportamenti. Stiamo facendo un grande sforzo, enorme, insieme e continuiamo in questa direzione".

I controlli a Pasquetta

Nel giorno di Pasquetta a Milano sono 70 le pattuglie della Polizia locale in servizio per controlli e posti di blocco per le strade della città. A queste si aggiungono anche i droni per il controllo dei parchi. "I cittadini mi scrivono che c'è in giro ancora tanta gente. Ad oggi utilizziamo i droni soprattutto nei parchi, con questo bel tempo è necessario", ha aggiunto il sindaco. "Abbiamo in giro per questa mattina 70 pattuglie, sono in giro per tutta la città e fanno controlli, posti di controllo e posti di blocco in alcune circostanze - ha infine spiegato il comandante Ciacci - Siamo presenti anche sui parchi dove abbiamo i nostri motociclisti e i nostri ciclisti e in più stiamo sperimentando i droni per fare i controlli dall'alto".