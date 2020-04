Sono oltre 38 i decessi, dall'1 al 25 marzo scorso, nella Rsa Fondazione Santa Chiara di Lodi. Due residenti nella città hanno presentato esposto in Procura a Lodi perché venga fatta chiarezza su quanto accaduto. Invece, sono quasi 28 mila le mascherine distribuite in questi giorni agli abitanti di Codogno, pare il primo a Comune ad aver coperto le esigenze di tutti, grazie ai volontari della protezione civile della cittadina del Lodigiano che è stata uno dei 10 centri che nei giorni successivi al propagarsi dell'epidemia di Coronavirus in Lombardia è stato isolato con l'istituzione di una zona rossa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:30 - Matteo Salvini: "Bene Fontana sulle librerie, prima la salute"

"Secondo me ha fatto bene il governatore Fontana. Se i dati dicono che a Milano il rischio è ancora enorme e pensiamo ai morti di Brescia, di Bergamo e di Codogno, se uno deve mettere a rischio la salute dei cittadini per andare in libreria, mi sembra una scelta superflua. Visto che in Lombardia siamo ancora in trincea, i medici sono in trincea si stanno ancora cercando respiratori, bombole d'ossigeno, saturimetri, se devi aprire apri qualcosa di fondamentale per la filiera produttiva". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Stasera Italia, su Rete 4.

8:09 - Sindaci dell'alta Valtellina a Regione: "Così non va"

"Non siamo territori di serie B". Così i sindaci dell'Alta Valtellina (Sondalo, Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e Livigno) rivolgono un'istanza alla Regione Lombardia in merito all'emergenza Covid per avere tamponi e test sierologici utili alla ripartenza.

8:06 - A Codogno distribuite 28mila mascherine

Sono quasi 28 mila le mascherine distribuite in questi giorni agli abitanti di Codogno, pare il primo a Comune ad aver coperto le esigenze di tutti, grazie ai volontari della protezione civile della cittadina del Lodigiano che è stata uno dei 10 centri che nei giorni successivi al propagarsi dell'epidemia di Coronavirus in Lombardia è stato isolato con l'istituzione di una zona rossa. La consegna avvenuta, sia porta a porta agli anziani e alle persone più fragili e costrette a stare a casa o a letto sia con banchetti allestiti nelle varie zone del centro della Bassa, si è conclusa nella serata di ieri. Per ogni abitante le mascherine chirurgiche di dotazione sono state due.

8:03 - Aperta inchiesta su morti in Rsa Lodi

Oltre 38 decessi, dall'1 al 25 marzo scorso, nella Rsa Fondazione Santa Chiara di Lodi. Due residenti nella città hanno presentato esposto in Procura a Lodi perché venga fatta chiarezza su quanto accaduto e il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha aperto un'inchiesta su quanto segnalato.

8:01 - 22 morti in casa disabili psichici nel Bresciano

Tragedia in una casa per disabili psichici in provincia di Brescia. Su oltre 320 pazienti, tutte donne, 22 ospiti sono morte in queste settimane all'interno dell'Istituto Bassano Cremonesini di Pontevico, come confermato dagli stessi dirigenti. Si registrano anche una settantina di contagi tra il personale.

