Sono oltre 5mila le colombe e altrettante le uova di Pasqua che sono state consegnate alle famiglie più in difficoltà attraverso gli 8 hub per l'aiuto alimentare a Milano. Anche questo fa parte del “Programma QuBì - La ricetta contro la povertà infantile”, promosso da Fondazione Cariplo con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Fondazione Vismara, Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi, Fondazione Fiera Milano e Fondazione Snam, che sostiene la filiera alimentare realizzata in collaborazione con il Comune di Milano, e con le realtà del terzo settore. Tutte insieme, si sono date un unico obiettivo: non lasciare indietro nessuno (LA DIRETTA - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA).

La campagna di crowdfunding

Il progetto “MilanoperMilano: aggiungi un pasto a tavola” è una campagna di crowdfunding che punta sul digitale per portare aiuti attivando le reti del web a supporto delle reti sociali che ogni giorno operano sul territorio. Tale progetto rientra nel Programma QuBì. Milano Città Stato, in collaborazione con la Fondazione di Comunità Milano, ha lanciato la raccolta fondi sulla piattaforma web For Funding di Intesa Sanpaolo.

Ceo Intesa San Paolo: “Impegnati per sconfiggere il coronavirus”

Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Intesa Sanpaolo è, sin dalle prime fasi, impegnata nel contribuire alla sconfitta del coronavirus. Cento milioni per la sanità italiana, un milione per la ricerca, iniziative benefiche puntuali, raccolte fondi, oltre a imponenti risorse creditizie per il sostegno dell’economia. In questa situazione, non possiamo dimenticare chi era già in situazione di grave difficoltà, le cui esigenze si fanno oggi ancora più drammatiche. Questo nuovo capitolo del Programma QuBì, a cui abbiamo aderito sin dalla nascita, si rivolge proprio a loro. Dal canto nostro, Intesa Sanpaolo porta avanti le iniziative di beneficenza verso persone e famiglie indigenti con la consegna di pasti, posti letto, farmaci, abiti. Ringrazio la Fondazione Cariplo per il sostegno che, con i suoi interventi concreti ed efficaci, pone alla tenuta del tessuto sociale, oggi quanto mai di prezioso stimolo per tutti”.