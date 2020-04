Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiederà a Regione Lombardia di rivedere l'obbligo di chiusura per i mercati comunali coperti della città. "Stamattina purtroppo ho dovuto chiudere i mercati comunali coperti perché un nuovo regolamento di Regione Lombardia ci chiede di farlo”, ha spiegato il primo cittadino nel consueto video pubblicato sulle sue pagine social per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso. (DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI A MILANO)

Sala: “I mercati coperti sono importanti per la nostra popolazione”

“Ora, io rimango fedele al mio principio e cioè che le norme si applicano però chiederò a Regione di ripensarci perché oggettivamente i mercati comunali coperti, che sono importanti per tanta parte della nostra popolazione, hanno gli stessi sistemi e metodi di sicurezza dei supermercati. Ad esempio a tutti si controlla la febbre entrando. Cosa che mi conferma il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, che mi ha appena chiamato. Vedremo cosa succederà oggi".

Il sindaco: “Evitare che chi è povero non diventi ancora più povero"

In questa emergenza anche economica dovuta al Coronavirus "noi politici dobbiamo fare tante cose ma se ce n'è una che in questo momento dobbiamo fare è avere cura che chi è povero non diventi ancora più povero", ha poi sottolineato Sala che ha poi citato un'analisi del Mit di Boston dal titolo 'Non torneremo alla normalità', "ciò che colpisce è la conclusione e cioè il paventare il rischio che un'altra volta di fronte all'ennesima crisi a pagare il prezzo siano le fasce più deboli della popolazione, i poveri", ha concluso.