8:05 - Spesa in base al giorno di nascita nel Milanese

Accesso ai supermercati secondo il proprio giorno di nascita, con un calendario stilato dal Comune e due accessi concessi al mese. Accade a Solaro, nel Milanese, dove il sindaco Nilde Moretti ha appena firmato un'ordinanza che, ha scritto, si è "resa necessaria per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19", viste l'eccessiva presenza di "persone in coda in attesa di entrare". L'ordinanza entrerà in vigore lunedì 6 aprile, così come i controlli e le sanzioni a cura della polizia Locale. Il calendario prevede per i nati dall'1 al 10 del mese, lunedì 6, giovedì 9 e lunedì 13 aprile. Per i nati dall'11 al 20 del mese, martedì 7, venerdì 10, martedì 14 aprile. Per i nati dal 21 al 31 del mese, mercoledì 8, sabato 11, mercoledì 15 aprile.