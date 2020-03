Coronavirus, Sala: “Il Comune fornirà mascherine a rider e tassisti”

Il Comune di Milano la prossima settimana inizierà la distribuzione di mascherine per medici di base, anche della Città Metropolitana, per il personale di Atm e Amsa, per negozianti ed edicolanti, tassisti e rider che consegnano il cibo a domicilio. (DIRETTA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI A MILANO)

Sala: “Dovremo abituarci sempre di più alle mascherine”

"Parte in settimana un nuovo giro di distribuzione ai medici di base, ma questa volta ci estendiamo anche alla Città metropolitana, al personale che è in servizio come Atm e Amsa, poi andremo dagli edicolanti, negozi, le daremo ai tassisti, ai rider, a quelle famiglie che già serviamo portando a casa i pasti o la spesa", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video che ogni giorno posta sulle sue pagine social. "Dovremo abituarci sempre di più a gestire il tema delle mascherine, perché anche quando si riaprirà saranno assolutamente necessarie. Le mascherine dovrebbero arrivare tramite un flusso dal governo, alle Regioni, alla protezione civile, senza fare polemica ma ne arrivano veramente poche e il Comune di Milano si sta attrezzando per comprarle - ha concluso Sala - Ne stiamo ricevendo anche tante in regalo, a questo punto ne abbiamo uno stock ma dovremo andare avanti".