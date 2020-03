Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha spiegato di star lavorando a un piano su "come far ripartire l'economia". Il progetto del sindaco è "su tre gradi" per una "ripartenza graduale che non esclude stop and go" perché, ha osservato, "non esisterà un giorno 'uno' in cui andremo tutti in piazza con la fanfara al grido 'ripartiamo'" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:05 - Giuseppe Sala: "Da San Siro a metrò, nulla più sarà come prima"

"Niente sarà come prima, ma vedremo se qualcosa diventerà meglio di prima". Sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nell'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha spiegato di star lavorando a un piano su "come far ripartire l'economia" e ha sottolineato come si dovranno ripensare molte cose, dalla metropolitana allo stadio di San Siro. Il progetto del sindaco è "su tre gradi" per una "ripartenza graduale che non esclude stop and go" perché, ha osservato, "non esisterà un giorno 'uno' in cui andremo tutti in piazza con la fanfara al grido 'ripartiamo'". Pertanto Sala pensa che per primo vada "modificato il sistema delle infrastrutture perché cambierà il nostro modo di muoverci. Ma penso anche alle infrastrutture digitali perché questa emergenza ci ha insegnato che la fame di banda larga è enorme", ha aggiunto," e di questo ne sta parlando con i grandi operatori", mentre per secondo "va fatto un piano per gli spazi di grande concentrazione, dallo stadio ai cinema". Pensando a San Siro "non è solo il fatto di essere seduti uno di fianco all'altro, ma penso ai grandi assembramenti all'ingresso per i controlli. Fino a oggi, sulla tutela della salute ha prevalso la sicurezza. Bisognerà cambiare. Vale per il macro come per il micro. Ad esempio i cinema. Semplicistico dire metto una poltrona sì e una poltrona no e una fila sì e una fila no. Ma come si entra? Come si esce?". Terzo e ultimo punto, "come far ripartire l'economia". E il sindaco Sala dice, semplificando: "Le grandi aziende baderanno al loro destino, certamente io garantirò dialogo e supporto, ma da sindaco dovrò lavorare molto sulle piccole iniziative economiche e culturali. Questi sono i capisaldi della ripresa. Dopo, solo dopo, si potrà pensare al resto".